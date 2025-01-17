Эксперт объяснил, зачем Байден за три дня до ухода «благословил» ВСУ на удар ATACMS по Белгородчине

Днём 16 января Вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область. В сторону российского региона было выпущено несколько американских баллистических ракет ATACMS. Военный эксперт Вадим Козюлин в разговоре с Life.ru выразил мнение, что этот удар вглубь России был нанесён после получения «благословления» от президента США Джо Байдена. Он желает нанести максимальный ущерб российской стороне перед тем, как окончательно покинет Белый дом, поэтому готов предпринимать даже радикальные меры. Однако, по словам эксперта, у Армии РФ всегда есть ответ на подобные провокации.

«Ну, и вот это в общем всё делается в той самой логике, чтобы осложнить реформы, которые в вопросе конфликта на Украине попытается сделать Трамп. Я думаю, что это всё было ожидаемо и для наших вооружённых сил», — сказал Козюлин.

Козюлин добавил, что ответ России себя не задержит, долго ждать не придётся. По его словам, ближайшей ночью или в выходные Украину ждёт удар возмездия. Что касается Байдена, то ему осталось три дня в Овальном кабинете, напомнил эксперт.

«Байдену осталось три дня. Я думаю, он всё, что мог, уже сделал. Ввёл санкции, передал финансовые средства, вооружение, распорядился, что передать. Но не всё они успеют сделать до ухода администрации. Поэтому что-то придётся делать уже при Трампе. А будет ли он это выполнять, те решения, которые принял Байден? Наверное, не все», — заключил военный эксперт.