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Регион
17 января, 10:47

Зеленского уличили в «обработке» населения ради призыва подростков в ВСУ

Украинский депутат Дубинский утверждает, что Зеленский хочет призвать подростков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, считает, что Владимир Зеленский намерен призвать подростков в украинскую армию. Такой пост появился в пятницу в соцсетях украинского нардепа.

«Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков», — написал Дубинский.

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Закон об ужесточении мобилизации в Украине вступил в силу прошлой весной. Он требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней с момента его принятия. Для этого необходимо либо лично посетить военкомат, либо зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника».

А ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Киев уже подготовил инициативу о снижении возраста мобилизации до 18 лет по срочному требованию Вашингтона, и этот документ будет принят в ближайшее время. Кроме того, уже Зеленский утвердил базовую военную подготовку женщин — украинок.

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Марина Фещенко
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