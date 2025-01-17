Зеленского уличили в «обработке» населения ради призыва подростков в ВСУ
Украинский депутат Дубинский утверждает, что Зеленский хочет призвать подростков
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Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, считает, что Владимир Зеленский намерен призвать подростков в украинскую армию. Такой пост появился в пятницу в соцсетях украинского нардепа.
«Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков», — написал Дубинский.
Закон об ужесточении мобилизации в Украине вступил в силу прошлой весной. Он требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней с момента его принятия. Для этого необходимо либо лично посетить военкомат, либо зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника».
А ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Киев уже подготовил инициативу о снижении возраста мобилизации до 18 лет по срочному требованию Вашингтона, и этот документ будет принят в ближайшее время. Кроме того, уже Зеленский утвердил базовую военную подготовку женщин — украинок.