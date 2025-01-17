Зеленского уличили в «обработке» населения ради призыва подростков в ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, считает, что Владимир Зеленский намерен призвать подростков в украинскую армию. Такой пост появился в пятницу в соцсетях украинского нардепа.

«Обложившийся мусорами и ТЦК-шниками Зеленский думает, что надо скормить народу для того, чтобы призвать подростков», — написал Дубинский.