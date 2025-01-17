Никто за ним не охотился: В СФ высмеяли Байдена за страх покушения в Киеве

Президент Штатов Джо Байден, вероятно, перепутал Россию с Украиной или Штатами, когда говорил о страхе за свою жизнь. Так заявление уходящего в отставку американского лидера о том, что его могли убить во время визита в Киев в 2023 году, в беседе с Life.ru прокомментировал первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Видимо, господин американский президент Байден попутал США или Украину с нами. У нас в России политических убийств иностранных граждан не практикуют. Трамп пережил покушение, когда в миллиметре от его головы прошла пуля. Покушения были на Украине, там много политических противников Зеленского пострадало», — напомнил парламентарий.

В России такого никогда не было, мы никогда не позволили бы себе уничтожать визитёров иностранного государства, которые приехали на Украину по своим конкретным делам. В своих рассуждениях он хочет показать себя смелым, решительным человеком. Выглядит просто смешно. Никто не охотился за жизнью господина Байдена Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров