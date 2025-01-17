Никто за ним не охотился: В СФ высмеяли Байдена за страх покушения в Киеве
Джабаров: В России не практикуют политические убийства иностранных граждан
Президент Штатов Джо Байден, вероятно, перепутал Россию с Украиной или Штатами, когда говорил о страхе за свою жизнь. Так заявление уходящего в отставку американского лидера о том, что его могли убить во время визита в Киев в 2023 году, в беседе с Life.ru прокомментировал первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Видимо, господин американский президент Байден попутал США или Украину с нами. У нас в России политических убийств иностранных граждан не практикуют. Трамп пережил покушение, когда в миллиметре от его головы прошла пуля. Покушения были на Украине, там много политических противников Зеленского пострадало», — напомнил парламентарий.
В России такого никогда не было, мы никогда не позволили бы себе уничтожать визитёров иностранного государства, которые приехали на Украину по своим конкретным делам. В своих рассуждениях он хочет показать себя смелым, решительным человеком. Выглядит просто смешно. Никто не охотился за жизнью господина Байдена
Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
Напомним, Джо Байден дал большое интервью телеканалу MSNBC, где рассказал, как боялся, что во время поездки в Киев в 2023 году на него будет совершено покушение. Правда, политик уточнил, что его беспокоила не угроза прямой атаки со стороны России, а нападение «украинских радикалов», которые якобы могли его убить в интересах российской стороны.
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