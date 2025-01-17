Действующий президент США Джо Байден заявил, что опасался покушения во время своего необъявленного визита в Киев в феврале 2023 года, поэтому все 10 часов в столице Украины «сопровождали лучшие люди».

«Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это», — заявил он в интервью MSNBC.

При этом Байден ожидал, что Россия не станет «сводить счеты с американским президентом». Кстати, директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил Life.ru, что Вашингтон уведомил Москву о той готовящейся поездке.