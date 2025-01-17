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17 января, 07:55

Байден заявил, что опасался покушения во время своего визита в Киев в 2023 году

Джо Байден и Владимир Зеленский во время визита в Софийский собор в Киеве. Фото © ТАСС/AP/Evan Vucci

Джо Байден и Владимир Зеленский во время визита в Софийский собор в Киеве. Фото © ТАСС/AP/Evan Vucci

Действующий президент США Джо Байден заявил, что опасался покушения во время своего необъявленного визита в Киев в феврале 2023 года, поэтому все 10 часов в столице Украины «сопровождали лучшие люди».

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«Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это», — заявил он в интервью MSNBC.

При этом Байден ожидал, что Россия не станет «сводить счеты с американским президентом». Кстати, директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил Life.ru, что Вашингтон уведомил Москву о той готовящейся поездке.

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Напомним, 20 февраля 2023 года президент США Джо Байден неожиданно прибыл в Киев. Визит стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Планы поездки тщательно скрывались, так Белый дом обязал двух сопровождавших президента США журналистов не разглашать данные о его визите в Киев до определённого момента. Также были приняты беспрецедентные меры безопасности, Байдена с воздуха даже прикрывали самолёты-разведчики у границы Польши и Украины.

Александра Вишнякова
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