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21 февраля, 00:58

Белый дом обязал сопровождавших Байдена репортёров не разглашать данные о поездке в Киев

Белый дом обязал двух сопровождавших президента Соединённых Штатов Джо Байдена журналистов не разглашать данные о его поездке в Киев до определённого момента. Об этом рассказала одна из них, корреспондент газеты The Wall Street Journal Сабрина Сиддики.

По её словам, двух репортёров вызвали 17 февраля к директору по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на закрытую встречу. Им раскрыли планы американского лидера посетить Украину и что они будут единственными журналистами в пресс-пуле. Далее с них взяли обязательство молчать о поездке главы государства до соответствующего разрешения.

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Сиддики добавила, что детали организации и подробности о переездах Байдена держались в секрете из соображений безопасности. Белый дом предупредил журналистов, что пришлёт на их электронные почтовые адреса письмо с указаниями, касающимися поездки, с заголовком "Инструкция по прибытию на турнир по гольфу". Днём 18 февраля они получили письмо, в котором говорилось, что им следует прибыть в воскресенье, 19 февраля, на военную базу "Эндрюс" под Вашингтоном.

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Лайф напоминает: днём 20 февраля президент США Джо Байден неожиданно прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы. Байден также пообещал новые поставки вооружения и антироссийские санкции. После этого американский лидер отправился в Польшу.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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