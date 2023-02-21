Белый дом обязал сопровождавших Байдена репортёров не разглашать данные о поездке в Киев

Белый дом обязал двух сопровождавших президента Соединённых Штатов Джо Байдена журналистов не разглашать данные о его поездке в Киев до определённого момента. Об этом рассказала одна из них, корреспондент газеты The Wall Street Journal Сабрина Сиддики.

По её словам, двух репортёров вызвали 17 февраля к директору по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на закрытую встречу. Им раскрыли планы американского лидера посетить Украину и что они будут единственными журналистами в пресс-пуле. Далее с них взяли обязательство молчать о поездке главы государства до соответствующего разрешения.