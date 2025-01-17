Посол пообещал вернуть в РФ коньяк и икру из Приднестровья

Россия и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) наладят свои экономические отношения. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

«Это нормальные экономические связи, которые могут быть взаимовыгодными и для России, и для Приднестровского региона, поскольку регион промышленный, индустриальный, производит очень много высококлассной продукции, начиная с осетровой икры, коньяков и завершая промышленными товарами», — сказал Озеров в беседе с РИА «Новости».

По мнению дипломата, на данный момент взаимодействие между Приднестровьем и Россией в основном сосредоточено на культурно-гуманитарных инициативах. Среди причин, препятствующих его развитию, посол отметил отсутствие прямых авиасообщений между Кишиневом, столицей Молдавии, и Россией.