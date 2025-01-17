Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 14:33

Посол пообещал вернуть в РФ коньяк и икру из Приднестровья

Посол Озеров: Приднестровье и Россия восстановят экономические связи

Россия и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) наладят свои экономические отношения. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

«Это нормальные экономические связи, которые могут быть взаимовыгодными и для России, и для Приднестровского региона, поскольку регион промышленный, индустриальный, производит очень много высококлассной продукции, начиная с осетровой икры, коньяков и завершая промышленными товарами», — сказал Озеров в беседе с РИА «Новости».

По мнению дипломата, на данный момент взаимодействие между Приднестровьем и Россией в основном сосредоточено на культурно-гуманитарных инициативах. Среди причин, препятствующих его развитию, посол отметил отсутствие прямых авиасообщений между Кишиневом, столицей Молдавии, и Россией.

Решение России поставить газ Приднестровью вызвало истерику у молдавского премьера
Решение России поставить газ Приднестровью вызвало истерику у молдавского премьера

А ранее Life.ru сообщал, что централизованное отопление в Приднестровье было отключено с 1 января после остановки транзита российского газа через Украину по вине Киева. В некоторых квартирах температура опустилась до 10 градусов и ниже. Однако позже президент Приднестровья по итогам переговоров в Москве объявил, что Россия решила помочь страдающему от энергокризиса региону, предоставив республике «гуманитарный газ».

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
  • Новости
  • Приднестровье
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar