Посол пообещал вернуть в РФ коньяк и икру из Приднестровья
Посол Озеров: Приднестровье и Россия восстановят экономические связи
Россия и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) наладят свои экономические отношения. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.
«Это нормальные экономические связи, которые могут быть взаимовыгодными и для России, и для Приднестровского региона, поскольку регион промышленный, индустриальный, производит очень много высококлассной продукции, начиная с осетровой икры, коньяков и завершая промышленными товарами», — сказал Озеров в беседе с РИА «Новости».
По мнению дипломата, на данный момент взаимодействие между Приднестровьем и Россией в основном сосредоточено на культурно-гуманитарных инициативах. Среди причин, препятствующих его развитию, посол отметил отсутствие прямых авиасообщений между Кишиневом, столицей Молдавии, и Россией.
А ранее Life.ru сообщал, что централизованное отопление в Приднестровье было отключено с 1 января после остановки транзита российского газа через Украину по вине Киева. В некоторых квартирах температура опустилась до 10 градусов и ниже. Однако позже президент Приднестровья по итогам переговоров в Москве объявил, что Россия решила помочь страдающему от энергокризиса региону, предоставив республике «гуманитарный газ».
Life.ru / Шедеврум