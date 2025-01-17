Британия планирует отправлять на Украину курсантов для обучения у ВСУ

В соответствии с соглашением с Киевом, Великобритания планирует направить своих курсантов на Украину для получения опыта от ВСУ. Об этом сообщают британские власти.

В заявлении сообщается, что украинские курсанты офицерской школы будут обучаться в Королевской военной академии в Сандхерсте, что будет способствовать формированию будущих военных лидеров Украины. Также упоминается, что солдаты получат возможность проходить обучение на Украине, получая практические знания от украинских Вооружённых сил. Газета Times, ссылаясь на источник в оборонной сфере, отмечает, что отправка курсантов может начаться уже в этом году.