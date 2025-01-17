Британия планирует отправлять на Украину курсантов для обучения у ВСУ
В соответствии с соглашением с Киевом, Великобритания планирует направить своих курсантов на Украину для получения опыта от ВСУ. Об этом сообщают британские власти.
В заявлении сообщается, что украинские курсанты офицерской школы будут обучаться в Королевской военной академии в Сандхерсте, что будет способствовать формированию будущих военных лидеров Украины. Также упоминается, что солдаты получат возможность проходить обучение на Украине, получая практические знания от украинских Вооружённых сил. Газета Times, ссылаясь на источник в оборонной сфере, отмечает, что отправка курсантов может начаться уже в этом году.
Напомним, 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые посетил Киев в качестве главы правительства, где провёл встречу с Владимиром Зеленским, там было подписано новое «столетнее соглашение». Этот договор направлен на усиление оборонного сотрудничества между Украиной и Великобританией, а также включает аспекты науки, торговли и экономики. В Кремле выразили обеспокоенность по поводу пункта соглашения, касающегося военных баз.
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