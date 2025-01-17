Западных миротворцев на Украине назвали кормом для рыбок-гуппи
Нардеп Дубинский: «Миротворцы Запада» на Украине — это корм для рыбок-гуппи
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Западные миротворцы на Украине — это миф и корм для «рыбок-гуппи», с которыми можно сравнить доверчивую аудиторию. Такое мнение выразил у себя в соцсетях депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам, страны, с которыми Владимир Зеленский обсуждает возможность введения миротворческого контингента, не способны на реальные военные действия.
Дубинский подчеркнул, что армии прибалтийских государств могут выставить лишь 5000 человек, а британцы, по его словам, лишь умеют решать проблемы других. Франция и вовсе не представляет собой серьёзной военной силы со времён Первой мировой войны.
«Все эти россказни — способ заполнить эфир и показать, что ещё не всё потеряно. Вундервафля, фиолетовый луч, войска союзников высаживаются в Одессе», — сыронизировал он.
19 декабря Зеленский уже рассказывал, что обсуждал с Макроном возможность размещения иностранных войск на территории Украины. Вот только в Кремле неоднократно указывали, что этот сценарий возможен лишь при согласии обеих сторон конфликта. Россия пока согласия не давала, настаивая на проведении хотя бы первого этапа переговоров о мире.