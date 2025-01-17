Западные миротворцы на Украине — это миф и корм для «рыбок-гуппи», с которыми можно сравнить доверчивую аудиторию. Такое мнение выразил у себя в соцсетях депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам, страны, с которыми Владимир Зеленский обсуждает возможность введения миротворческого контингента, не способны на реальные военные действия.

Дубинский подчеркнул, что армии прибалтийских государств могут выставить лишь 5000 человек, а британцы, по его словам, лишь умеют решать проблемы других. Франция и вовсе не представляет собой серьёзной военной силы со времён Первой мировой войны.