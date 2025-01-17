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17 января, 14:26

Западных миротворцев на Украине назвали кормом для рыбок-гуппи

Нардеп Дубинский: «Миротворцы Запада» на Украине — это корм для рыбок-гуппи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Западные миротворцы на Украине — это миф и корм для «рыбок-гуппи», с которыми можно сравнить доверчивую аудиторию. Такое мнение выразил у себя в соцсетях депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам, страны, с которыми Владимир Зеленский обсуждает возможность введения миротворческого контингента, не способны на реальные военные действия.

Дубинский подчеркнул, что армии прибалтийских государств могут выставить лишь 5000 человек, а британцы, по его словам, лишь умеют решать проблемы других. Франция и вовсе не представляет собой серьёзной военной силы со времён Первой мировой войны.

«Все эти россказни — способ заполнить эфир и показать, что ещё не всё потеряно. Вундервафля, фиолетовый луч, войска союзников высаживаются в Одессе», — сыронизировал он.

Зеленский призвал гарантировать Украине безопасность силами западных миротворцев
Зеленский призвал гарантировать Украине безопасность силами западных миротворцев

19 декабря Зеленский уже рассказывал, что обсуждал с Макроном возможность размещения иностранных войск на территории Украины. Вот только в Кремле неоднократно указывали, что этот сценарий возможен лишь при согласии обеих сторон конфликта. Россия пока согласия не давала, настаивая на проведении хотя бы первого этапа переговоров о мире.

Марина Фещенко
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