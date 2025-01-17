В Лос-Анджелесе пожарный спас дома от огня молоком и пивом

Феннесси рассказал, что в среду огонь от пожара «Итон» начал приближаться к району, где проживал его брат. Он попытался предупредить его по телефону, но брат не ответил. Тогда спасатель решил отправиться к нему лично. Вскоре брат перезвонил и сообщил, что он с семьей эвакуировался, однако Феннесси уже был на месте и решил проверить состояние дома. Он обнаружил, что все соседние здания были полностью охвачены огнём, но дома его брата и соседа были целы.