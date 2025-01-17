В Лос-Анджелесе пожарный спас дома от огня молоком и пивом
Пожарный в Лос-Анджелесе охладил газовый счётчик на пожаре молоком и пивом
Начальник пожарной службы округа Ориндж, расположенного в пригороде Лос-Анджелеса, Брайан Феннесси спас дом от пожара молоком и пивом. Об этом сообщает телеканал KABC.
Феннесси рассказал, что в среду огонь от пожара «Итон» начал приближаться к району, где проживал его брат. Он попытался предупредить его по телефону, но брат не ответил. Тогда спасатель решил отправиться к нему лично. Вскоре брат перезвонил и сообщил, что он с семьей эвакуировался, однако Феннесси уже был на месте и решил проверить состояние дома. Он обнаружил, что все соседние здания были полностью охвачены огнём, но дома его брата и соседа были целы.
Когда пожарный увидел, что газовый счётчик на одном из домов начал плавиться, то стал искать способ его охладить, но не нашёл воды поблизости. Он подумал проверить холодильник и обнаружил там лишь немного молока и пару бутылок пива. С помощью напитков ему удалось охладить коммуникации, поэтому здания уцелели.
Напомним, что пожар в Лос-Анджелесе начался 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают именитые знаменитости, были эвакуированы. 9 января огонь полыхал уже на 10 тысяч гектаров. В регионе объявили режим ЧС. Предварительной причиной пожаров назывался поджог — несколько подозреваемых задержали. Также трагедию мог спровоцировать обрыв проводов на линии электропередачи. Третья версия гласит, что трагедия могла начаться из-за фейерверка.
Life.ru / Шедеврум