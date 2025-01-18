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17 января, 22:48

Сотрудник Посольства Франции сбил женщину на трассе в Калужской области

Полиция Калужской области проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника Посольства Франции в России. Инцидент произошёл 15 декабря около 19:20 на 85-м километре автодороги А130 Москва — Малоярославец — Рославль.

На сайте УМВД сообщается, что водитель автомобиля Renault Kango двигался в сторону Москвы, когда допустил наезд на 31-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

По информации РИА «Новости», за рулём находился 52-летний мужчина, работающий преподавателем во французском дипведомстве. В результате наезда женщина получила лёгкие травмы и отказалась от претензий к водителю.

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А утром 17 января на Шри-Ланке попал в смертельную аварию автобус с российскими туристами. Транспортное средство столкнулось с цементовозом, водитель от полученных травм погиб на месте. В результате ДТП пострадали 12 россиян, двое их них находятся в тяжёлом состоянии.

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40.мвд.рф

Артём Гапоненко
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