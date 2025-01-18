Сотрудник Посольства Франции сбил женщину на трассе в Калужской области

Полиция Калужской области проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника Посольства Франции в России. Инцидент произошёл 15 декабря около 19:20 на 85-м километре автодороги А130 Москва — Малоярославец — Рославль.

На сайте УМВД сообщается, что водитель автомобиля Renault Kango двигался в сторону Москвы, когда допустил наезд на 31-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.