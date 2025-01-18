Эксперт предупредил о возможной провокации ВСУ перед инаугурацией Трампа
Эксперт Матюшин предупредил о возможной провокации ВСУ в Курской области
Несмотря на явные неудачи на фронте, киевский режим не теряет надежд продемонстрировать Западу свои способности, чтобы простимулировать НАТО на выделение очередной помощи, полагает военный эксперт, офицер запаса из ДНР Александр Матюшин. По его словам, в ближайшее время возможна очередная провокация в границах России.
Собеседник «Царьграда» предупредил, что ВСУ могут попытаться контратаковать ВС РФ, которые начали выдавливать противника из курского приграничья в Сумскую область. При этом атака украинских военных должна быть приурочена к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января.
«Держаться за Курскую область они будут из последних сил. И до последнего они будут не оставлять попыток ведения боевых действий на территории Великороссии, терпя при этом громаднейшие поражения на территории Донбасса и Новороссии», — подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее боец «Ахмата» Сальза заявил о переброске резервов ВСУ и техники НАТО под Курск. При этом после очередного провала противника поля под Курском оказались усеяны телами солдат «зэковского» батальона ВСУ.
Минобороны Украины