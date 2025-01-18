Несмотря на явные неудачи на фронте, киевский режим не теряет надежд продемонстрировать Западу свои способности, чтобы простимулировать НАТО на выделение очередной помощи, полагает военный эксперт, офицер запаса из ДНР Александр Матюшин. По его словам, в ближайшее время возможна очередная провокация в границах России.

Собеседник «Царьграда» предупредил, что ВСУ могут попытаться контратаковать ВС РФ, которые начали выдавливать противника из курского приграничья в Сумскую область. При этом атака украинских военных должна быть приурочена к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января.