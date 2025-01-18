«Нет глаз на затылке»: Бербок объяснила фото, на котором убегает от Шольца
ZDF: Бербок назвала необоснованной шумиху вокруг фото, где она убегает от Шольца
Бербок бежит от Шольца. Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала необоснованной шумиху, которая поднялась после публикации фотографии с канцлером Олафом Шольцем. По её словам, дипломат не видела, что происходила у неё за спиной в момент съёмки.
«В тот момент, что очевидно можно увидеть на фотографии, я вообще не заметила, что происходит у меня за спиной, поскольку как у любого человека у меня нет глаз на затылке. Это типичный моментальный снимок, и никто не знает, как ситуация развивалась потом», — указала Бербок в интервью телеканалу ZDF.
Некоторые журналисты решили, по словам Бербок, что это была её первая за день встреча с Шольцем, однако это не так. Глава немецкого дипведомства отметила, что суматоха вокруг этой фотографии символично показывает, «в какое время мы живём».
Напомним, ранее глава МИД Германии ушла с заседания после отказа канцлера Олафа Шольца отправить помощь Украине. На фотографии видно, как Шольц пытается дотянуться до Бербок. А та, в свою очередь, уходит с недовольным лицом с заседания. Присутствующие отметили «паршивую» атмосферу между политиками. В Совфеде отметили, что конфликт интересов Бербок и Шольца достиг пиковых значений из-за Украины.