«Нет глаз на затылке»: Бербок объяснила фото, на котором убегает от Шольца

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала необоснованной шумиху, которая поднялась после публикации фотографии с канцлером Олафом Шольцем. По её словам, дипломат не видела, что происходила у неё за спиной в момент съёмки.

«В тот момент, что очевидно можно увидеть на фотографии, я вообще не заметила, что происходит у меня за спиной, поскольку как у любого человека у меня нет глаз на затылке. Это типичный моментальный снимок, и никто не знает, как ситуация развивалась потом», — указала Бербок в интервью телеканалу ZDF.