В МВД уточнили личности погибших при падении авто в Обводный канал в Петербурге
МВД: В авто, упавшем в Обводный канал в Петербурге, погибли мать и дочь
Погибшими при падении автомобиля в Обводный канал в Санкт-Петербурге оказались 14-летняя девочка и её 37-летняя мать.Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
«В ходе спасательных мероприятий сотрудниками МЧС из автомобиля была извлечена 14-летняя девочка, которая скончалась на месте аварии, её 37-летняя мать, водитель автомобиля была в тяжёлом состоянии доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась», — говорится в сообщении.
Напомним, в Петербурге автомобиль под управлением 37-летней женщины попал в ДТП и улетел в Обводный канал, полностью скрывшись под водой. Момент аварии попал на видео. Возбуждено уголовное дело.
Telegram / Петербургская полиция