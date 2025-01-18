В МВД уточнили личности погибших при падении авто в Обводный канал в Петербурге

Погибшими при падении автомобиля в Обводный канал в Санкт-Петербурге оказались 14-летняя девочка и её 37-летняя мать.Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

«В ходе спасательных мероприятий сотрудниками МЧС из автомобиля была извлечена 14-летняя девочка, которая скончалась на месте аварии, её 37-летняя мать, водитель автомобиля была в тяжёлом состоянии доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась», — говорится в сообщении.