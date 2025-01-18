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Регион
18 января, 17:17

В МВД уточнили личности погибших при падении авто в Обводный канал в Петербурге

МВД: В авто, упавшем в Обводный канал в Петербурге, погибли мать и дочь

Погибшими при падении автомобиля в Обводный канал в Санкт-Петербурге оказались 14-летняя девочка и её 37-летняя мать.Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

«В ходе спасательных мероприятий сотрудниками МЧС из автомобиля была извлечена 14-летняя девочка, которая скончалась на месте аварии, её 37-летняя мать, водитель автомобиля была в тяжёлом состоянии доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась», — говорится в сообщении.

Напомним, в Петербурге автомобиль под управлением 37-летней женщины попал в ДТП и улетел в Обводный канал, полностью скрывшись под водой. Момент аварии попал на видео. Возбуждено уголовное дело.

Рухнувшую в Обводный канал в Петербурге машину подняли из воды, известно об одной жертве
Рухнувшую в Обводный канал в Петербурге машину подняли из воды, известно об одной жертве
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Telegram / Петербургская полиция

Полина Никифорова
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