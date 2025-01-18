«Ювентус» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии со счётом 2:0
В матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» уверенно переиграл «Милан» на домашнем стадионе. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый гол на 59-й минуте забил Самюэль Мбангула, а спустя пять минут результат удвоил Тимоти Веа. В следующем туре «Ювентус» отправится в гости к «Наполи», встреча состоится 25 января. «Милан» же 26 января примет «Парму» на своём поле.
Ранее в финале Суперкубка Испании по футболу Барселона одержала победу над мадридским «Реалом» со счётом 5:2. Каталонцы не оставили соперниками никаких шансов: ещё после первого тайма на табло светились цифры 4:1.
Обложка ©