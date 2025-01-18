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18 января, 20:22

«Ювентус» обыграл «Милан» в матче чемпионата Италии со счётом 2:0

В матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» уверенно переиграл «Милан» на домашнем стадионе. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол на 59-й минуте забил Самюэль Мбангула, а спустя пять минут результат удвоил Тимоти Веа. В следующем туре «Ювентус» отправится в гости к «Наполи», встреча состоится 25 января. «Милан» же 26 января примет «Парму» на своём поле.

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Ранее в финале Суперкубка Испании по футболу Барселона одержала победу над мадридским «Реалом» со счётом 5:2. Каталонцы не оставили соперниками никаких шансов: ещё после первого тайма на табло светились цифры 4:1.

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juventus.com

Тимур Хингеев
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