«Риск слишком велик»: Россиян призвали переходить на аналоги Gmail из-за уязвимости сервиса

Сервис от компании Google под названием Gmail стал крайне небезопасным для хранения конфиденциальной информации и может запросто «слить» данные пользователей мошенникам из-за серьёзной уязвимости. Об этом заявил член комитета Государственной думы по информполитике Антон Немкин.

По словам парламентария, всё дело в проблемах со входом и двухфакторной аутентификацией, которые всё чаще возникают у российских пользователей. В этой ситуации Gmail фактически развязывает мошенникам руки.

«Игнорировать этот факт не стоит — риск потерять все свои данные слишком велик», — подчеркнул депутат в беседе с РИА «Новости».