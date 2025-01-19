«Риск слишком велик»: Россиян призвали переходить на аналоги Gmail из-за уязвимости сервиса
Депутат Немкин: Gmail небезопасен для хранения данных и уязвим перед аферистами
Сервис от компании Google под названием Gmail стал крайне небезопасным для хранения конфиденциальной информации и может запросто «слить» данные пользователей мошенникам из-за серьёзной уязвимости. Об этом заявил член комитета Государственной думы по информполитике Антон Немкин.
По словам парламентария, всё дело в проблемах со входом и двухфакторной аутентификацией, которые всё чаще возникают у российских пользователей. В этой ситуации Gmail фактически развязывает мошенникам руки.
«Игнорировать этот факт не стоит — риск потерять все свои данные слишком велик», — подчеркнул депутат в беседе с РИА «Новости».
Дабы обезопасить себя, Немкин призвал россиян переходить на отечественные аналоги, которые активно развиваются в последнее время. Наши сервисы могут похвастаться не только стабильной работой, но и дополнительными мерами защиты.
А несколькими днями ранее суд Москвы оштрафовал Google на 8 миллиардов рублей за уклонение от уплаты штрафов. Ранее американская компания отказалась удалять запрещённый контент, за что и была признана виновной по двум административным делам.
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