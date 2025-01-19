«Театральные эффекты»: Лавров оценил халатность Байдена на посту президента США
Лавров: Байден нанёс отношениям США и РФ огромный ущерб
Если уходящий президент США Джо Байден оценивает качество своей работы на посту лидера страны поездками в Киев и прочими спецэффектами, то можно сделать вывод об его халатном отношении к работе на посту. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с репортёром Павлом Зарубиным.
Лавров про итоги Байдена. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Если политик такого уровня, как президент Соединённых Штатов, делает оценки своего собственного срока во главе мощной державы на основе театральных эффектов — вот я был в Киеве, Путина там не было — наверное, можно сделать вывод о том, насколько серьёзно он подходит к выполнению своих обязанностей», — отметил Лавров.
Также дипломат пояснил, что от правления Байдена остался огромный ущерб для российско-американских отношений. Хотя и первый срок Трампа не отличался особым улучшением. Лавров объясняет это негативным наследием экс-лидера США Барака Обамы. Министр уверен, что нынешний глава Штатов стремиться также подпортить жизнь Трампу.
Напомним, Джо Байден дал большое интервью телеканалу MSNBC, где рассказал, как боялся, что во время поездки в Киев в 2023 году на него будет совершено покушение. Правда, политик уточнил, что его беспокоила не угроза прямой атаки со стороны России, а нападение «украинских радикалов», которые якобы могли его убить в интересах российской стороны. В итоге его высмеяли и пояснили, что он особо никому и не нужен.
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