«Театральные эффекты»: Лавров оценил халатность Байдена на посту президента США

Если уходящий президент США Джо Байден оценивает качество своей работы на посту лидера страны поездками в Киев и прочими спецэффектами, то можно сделать вывод об его халатном отношении к работе на посту. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с репортёром Павлом Зарубиным.

Лавров про итоги Байдена. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Если политик такого уровня, как президент Соединённых Штатов, делает оценки своего собственного срока во главе мощной державы на основе театральных эффектов — вот я был в Киеве, Путина там не было — наверное, можно сделать вывод о том, насколько серьёзно он подходит к выполнению своих обязанностей», — отметил Лавров.