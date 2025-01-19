Пезешкиан: Запад силой пытается навязать миру иранофобию и русофобию

В интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву президент Ирана Масуд Пезешкиан поделился, что США и Европа пытаются силой навязать мировому сообществу иранофобию. По его мнению, Запад также стремится создать негативный образ России.

По словам иранского лидера, США и Европа заявляют, что Иран стремится к созданию ядерной бомбы, чтобы настроить против Тегерана другие государства. Сам Пезешкиан отрицает создание оружия. Он также отмечает, что подобная политика Запада просматривается и в отношении РФ.

«Сейчас они создают и для России иной образ, так как СМИ находятся в их руках, и они же контролируют и руководят банковскими и международными отношениями, они в большой степени могут оказать давление и менять общественное мнение», — уверен президент Ирана.

Противостоять Соединённым Штатам и Европе можно вместе, если сотрудничать и помогать друг другу, уверен иранский лидер. По его словам, страны, настроенные на свободу и независимость, должны держаться вместе. Тогда «тоталитарность и однополярность Запада будет уничтожена».