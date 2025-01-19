Семья отравившегося минералкой с уксусом бизнесмена направила иск в адрес «Джермука»
«Коммерсант»: Семья отравившегося «Джермуком» бизнесмена подала иск на ₽1,5 млрд
Семья предпринимателя Олега Гусова из Владикавказа, который насмерть отравился минералкой марки «Джермук», направила в адрес ЗАО «Джермук Групп» в Армении (а также его представителей и распространителей) иск на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, такую сумму вдова и две дочери предпринимателя намерены взыскать с производителя минеральной воды как возмещение вреда. Иск уже поступил в Советский районный суд Владикавказа.
Расследование обстоятельств гибели Гусова продолжается. Однако представители компании, которая производит воду, не захотели сотрудничать по этому делу. Тем не менее выяснилось, что уксусную кислоту, из-за которой отравился предприниматель, также используют для мытья посуды. Представители потерпевшей стороны отметили, что уксус мог оказаться в бутылке для минеральной воды из-за нарушения технологического процесса.
Напомним, что 2024 году житель Владикавказа получил ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минеральной воды «Джермук». Через сутки после происшествия он умер. К делу подключились МВД, прокуратура и Роспотребнадзор.
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