Семья отравившегося минералкой с уксусом бизнесмена направила иск в адрес «Джермука»

Семья предпринимателя Олега Гусова из Владикавказа, который насмерть отравился минералкой марки «Джермук», направила в адрес ЗАО «Джермук Групп» в Армении (а также его представителей и распространителей) иск на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, такую сумму вдова и две дочери предпринимателя намерены взыскать с производителя минеральной воды как возмещение вреда. Иск уже поступил в Советский районный суд Владикавказа.