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19 января, 16:58

Семья отравившегося минералкой с уксусом бизнесмена направила иск в адрес «Джермука»

«Коммерсант»: Семья отравившегося «Джермуком» бизнесмена подала иск на ₽1,5 млрд

Семья предпринимателя Олега Гусова из Владикавказа, который насмерть отравился минералкой марки «Джермук», направила в адрес ЗАО «Джермук Групп» в Армении (а также его представителей и распространителей) иск на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, такую сумму вдова и две дочери предпринимателя намерены взыскать с производителя минеральной воды как возмещение вреда. Иск уже поступил в Советский районный суд Владикавказа.

Расследование обстоятельств гибели Гусова продолжается. Однако представители компании, которая производит воду, не захотели сотрудничать по этому делу. Тем не менее выяснилось, что уксусную кислоту, из-за которой отравился предприниматель, также используют для мытья посуды. Представители потерпевшей стороны отметили, что уксус мог оказаться в бутылке для минеральной воды из-за нарушения технологического процесса.

Напомним, что 2024 году житель Владикавказа получил ожог пищевода из-за уксуса в бутылке минеральной воды «Джермук». Через сутки после происшествия он умер. К делу подключились МВД, прокуратура и Роспотребнадзор.

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Shutterstock / FOTODOM / Anastasiya 99

Дарья Нарыкова
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