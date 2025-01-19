Новый президент Грузии помиловал сотни заключённых в честь Крещения Господня
Президент Грузии Кавелашвили помиловал 613 заключённых в честь Крещения Господня
Президент Грузии Михаил Кавелашвили. Обложка © ТАСС / AP / Irakli Gedenidze
19 января, в праздник Крещения Господня, президент Грузии Михаил Кавелашвили решил дать шанс некоторым заключённым вернуться в свои семьи и стать полноценными членами общества. Об этом сообщается в соцсетях новоиспечённого грузинского лидера.
Так, Кавелашвили в рамках конституционных должностных полномочий помиловал 613 осуждённых. Неизвестно, какой категории заключённых коснулось помилование.
«Президент Грузии помиловал 613 осужденных в связи с празднованием Крещения Господня», — говорится в заявлении.
Напомним, что в конце декабря в Грузии прошла инаугурация Михаила Кавелашвили. Бывший футболист был избран президентом на пятилетний срок коллегией выборщиков. Однако не все признали результаты выборов. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждает, что продолжает выполнять «функции президента» Грузии. По её словам, она просто переехала в новый офис в центре Тбилиси.