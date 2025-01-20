Раскрыто имя политика, настоявшего на продолжении украинского конфликта в 2022 году

Американский госсекретарь Энтони Блинкен настоял на развитии конфликта Украины с Россией в 2022 году. С таким заявлением выступила газета The New York Times.

«В конце 2022 года председатель объединённого комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Украина <...> приняла участие в мирных переговорах с Москвой. Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий», — пишет издание.