Раскрыто имя политика, настоявшего на продолжении украинского конфликта в 2022 году
NYT: Блинкен настоял на продолжении украинского конфликта в 2022 году
Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / roibu
Американский госсекретарь Энтони Блинкен настоял на развитии конфликта Украины с Россией в 2022 году. С таким заявлением выступила газета The New York Times.
«В конце 2022 года председатель объединённого комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Украина <...> приняла участие в мирных переговорах с Москвой. Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий», — пишет издание.
Также издание сообщило, что Блинкен активно агитировал 50 стран поставлять снаряды киевскому режиму и вводить антироссийские санкции. Говорится, что он был не миротворцем, а военным стратегом.
Ранее Life.ru сообщал, что Блинкен, выступая в пятницу с прощальной речью перед сотрудниками Госдепартамента, отметил беспрецедентный уровень сложности и взаимосвязанности современных вызовов, с которыми сталкиваются сегодня Соединённые Штаты Америки. Он отметил, что ключевым фактором для достижения «выгодной сделки» станет инициатива со стороны Киева прекратить боевые действия.