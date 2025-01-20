Силы ПВО за час сбили два украинских беспилотника над Татарстаном
Системы ПВО России сбили два украинских беспилотника над Татарстаном. Такие данные приводит Министерство обороны РФ.
Сообщается, что два дрона были сбиты в период с 06:00 до 07:00 мск 20 января.
Напомним, сегодня в Казани была предпринята попытка атаки беспилотников на промышленные предприятия, однако все дроны были успешно нейтрализованы. Жертв и разрушений не зафиксировано. Обломки упали с одним из домов в Казани.
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