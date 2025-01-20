Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 06:51

Силы ПВО за час сбили два украинских беспилотника над Татарстаном

Системы ПВО России сбили два украинских беспилотника над Татарстаном. Такие данные приводит Министерство обороны РФ.

Сообщается, что два дрона были сбиты в период с 06:00 до 07:00 мск 20 января.

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на фоне угрозы атаки БПЛА
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на фоне угрозы атаки БПЛА

Напомним, сегодня в Казани была предпринята попытка атаки беспилотников на промышленные предприятия, однако все дроны были успешно нейтрализованы. Жертв и разрушений не зафиксировано. Обломки упали с одним из домов в Казани.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar