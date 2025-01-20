Бербок обратилась к Путину с требованием по Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Германия, как одна из ведущих европейских стран, должна взять на себя инициативу в мирном процессе по Украине. Она призвала президента России Владимира Путина остановить военные действия.

Бербок выразила надежду на то, что наступит день, «когда Путин прекратит бомбардировки и российские войска отступят», добавив, что необходимо предотвратить повторение войны в Европе. Это касается не только Украины, но и Молдавии и стран Балтии, которым также требуется защита.

«Путин должен приложить усилия для прекращения боевых действий. Прекращение войны — это первый шаг», — заявила Бербок, слова которой приводит N-tv.