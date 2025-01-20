«Вызовет бунт»: Названы последствия возможного вторжения США в Панаму при Трампе
WSJ: Возможный военный захват США Панамы обернётся её оккупацией при Трампе
Возможный захват США Панамского канала будет противоречить международным законам. Это вызовет бунт всей Латинской Америки и приведёт к американской оккупации Панамы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на генерала ВС Соединённых Штатов в отставке Бэрри Маккеффри.
Маккеффри уточнил, что заявления избранного президента США Дональда Трампа о возврате контроля над Панамским каналом похожи на возвращение в 1850-е годы. Отставной генерал задался вопросом, как иностранное государство, которое может незаконно контролировать страну, будет управлять каналом без граждан Панамы.
«Как может иностранная держава, незаконно [контролирующая страну], управлять каналом без панамцев?» — подчеркнул Маккеффри.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США могут вернуть контроль над Панамским каналом, если местные власти не пересмотрят условия его эксплуатации. Политик отмечал, что речь идёт о стратегическом значение канала для Вашингтона, тем более, что его строительством занимались и американские специалисты. В Кремле пояснили, что речь идёт о двусторонних отношениях Панамы и США, поэтому мировое сообщество не должно принимать чью-либо сторону.
Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker