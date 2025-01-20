«Вызовет бунт»: Названы последствия возможного вторжения США в Панаму при Трампе

Возможный захват США Панамского канала будет противоречить международным законам. Это вызовет бунт всей Латинской Америки и приведёт к американской оккупации Панамы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на генерала ВС Соединённых Штатов в отставке Бэрри Маккеффри.

Маккеффри уточнил, что заявления избранного президента США Дональда Трампа о возврате контроля над Панамским каналом похожи на возвращение в 1850-е годы. Отставной генерал задался вопросом, как иностранное государство, которое может незаконно контролировать страну, будет управлять каналом без граждан Панамы.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США могут вернуть контроль над Панамским каналом, если местные власти не пересмотрят условия его эксплуатации. Политик отмечал, что речь идёт о стратегическом значение канала для Вашингтона, тем более, что его строительством занимались и американские специалисты. В Кремле пояснили, что речь идёт о двусторонних отношениях Панамы и США, поэтому мировое сообщество не должно принимать чью-либо сторону.