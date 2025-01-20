Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 10:36

«Вызовет бунт»: Названы последствия возможного вторжения США в Панаму при Трампе

WSJ: Возможный военный захват США Панамы обернётся её оккупацией при Трампе

Возможный захват США Панамского канала будет противоречить международным законам. Это вызовет бунт всей Латинской Америки и приведёт к американской оккупации Панамы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на генерала ВС Соединённых Штатов в отставке Бэрри Маккеффри.

Маккеффри уточнил, что заявления избранного президента США Дональда Трампа о возврате контроля над Панамским каналом похожи на возвращение в 1850-е годы. Отставной генерал задался вопросом, как иностранное государство, которое может незаконно контролировать страну, будет управлять каналом без граждан Панамы.

«Как может иностранная держава, незаконно [контролирующая страну], управлять каналом без панамцев?» — подчеркнул Маккеффри.

Президент Панамы хочет искать защиты у Совбеза ООН из-за угроз Трампа
Президент Панамы хочет искать защиты у Совбеза ООН из-за угроз Трампа

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США могут вернуть контроль над Панамским каналом, если местные власти не пересмотрят условия его эксплуатации. Политик отмечал, что речь идёт о стратегическом значение канала для Вашингтона, тем более, что его строительством занимались и американские специалисты. В Кремле пояснили, что речь идёт о двусторонних отношениях Панамы и США, поэтому мировое сообщество не должно принимать чью-либо сторону.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • панама
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar