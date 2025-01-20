Погода, режим и ожидание зарплаты: Психолог раскрыла, как 20 января стало грустнейшим днём в году

Ещё 20 лет назад в Великобритании профессор одного из местных вузов Клифф Арналл с помощью математической формулы определил дату самого депрессивного дня в году. В расчётах учитывались несколько переменных: погодные условия, психологическое состояние человека и его финансовое положение.

Арналл в каком-то смысле был прав. Именно в январе после новогодних каникул у нас всех есть причины находиться в подавленном состоянии, рассуждает в беседе с Life.ru психолог Ирина Мансурова. После длительных новогодних праздников, окутанных волшебством, большинство людей возвращается к повседневной жизни: подъём — в семь утра, рабочий день, дорога домой в вечерних сумерках, бытовые рутинные дела.

Праздники были окутаны ореолом волшебства, чудес, красоты, а спустя 10 дней началась повседневность и, может быть, дела, к которым возвращаться не хотелось. А если ещё есть предрасположенность к депрессии, то постпраздничный синдром выступает как триггер для развития болезни. А тут ещё сбитый режим, который не успел восстановиться за первую рабочую неделю года, а также ожидание зарплаты, которая нескоро. У подавленного состояния в январе есть вполне логичное и научное объяснение – совокупность физических, психологических и внешних факторов. психолог Ирина Мансурова

Справиться с этим состоянием помогут следующие советы. Во-первых, немедленно выравнивайте режим: ложитесь вовремя, чтобы высыпаться и без проблем вставать по утрам, а гаджеты откладывайте в сторону хотя бы за полтора часа до сна. Во-вторых, старайтесь чаще бывать на свежем воздухе. Например, в обеденный перерыв прогуляйтесь десять минут вокруг офиса. На свежем воздухе организм начинает приходить в тонус и пробуждаться от зимнего уныния, утверждает собеседница Life.ru. Ну, а если вас угнетают мысли об отложенных с прошлого года проблемах, выпишите эти накопившиеся вопросы на лист бумаги, постарайтесь систематизировать их от более срочного к тому, что может подождать, обозначьте дедлайны и не стесняйтесь попросить о помощи.

А вот самым счастливым днём в году считается пятница, 21 июня. В этот день все факторы, положительно влияющие на настроение, достигают максимума.

«Вместе с первыми тёплыми днями, когда после затяжной зимы, жуткого холода, вы чувствуете легкий ветерок, распускаются не только почки на деревьях, но и ваши эмоции, чувства и сексуальность. Солнечный свет, ручейки, пение птиц и распускающиеся цветы сами по себе являются источником хорошего настроения и создают романтическую атмосферу. Происходит это потому, что количество гормонов в крови зависит от солнечного света. Зимой, когда дни короткие и света мало, гормоны выделяется меньше, и человек может испытывать депрессию, апатию, сонливость. Мы, психологи, в своих наблюдениях отмечаем, что что женщины чаще оставляют свои номера телефонов именно в хорошую погоду», — заключила Мансурова.