РКК восстановил семейные связи для более 1,4 тысячи человек в Курской области
Более семи тысяч обращений о восстановлении семейных связей, утраченных в результате вторжения ВСУ в Курскую область, подано в Российский Красный Крест с августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Общее количество принятых обращений 7 тысяч 61. Одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых. РКК работает со всеми заявителями», — говорится в сообщении.
К настоящему времени установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1419 лицами (гражданскиt — 1098, военнослужащиt – 321). Также РКК принял 11 435 звонков для уточнения информации по поступившим сообщениями и для оказания психологической помощи.
Ранее Life.ru сообщал, что в освобождённом селе Русское Поречное обнаружили тела убитых военными ВСУ жителей. В силовых структурах отмечали, что перед расправой украинские бойцы издевались над жертвами, о чём свидетельствует характер травм. Согласно последним данным, число погибших в освобождённом селе увеличилось с семи до девяти.
Telegram / РКК