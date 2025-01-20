РКК восстановил семейные связи для более 1,4 тысячи человек в Курской области

Более семи тысяч обращений о восстановлении семейных связей, утраченных в результате вторжения ВСУ в Курскую область, подано в Российский Красный Крест с августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Общее количество принятых обращений 7 тысяч 61. Одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых. РКК работает со всеми заявителями», — говорится в сообщении.