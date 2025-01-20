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Регион
20 января, 12:13

РКК восстановил семейные связи для более 1,4 тысячи человек в Курской области

Более семи тысяч обращений о восстановлении семейных связей, утраченных в результате вторжения ВСУ в Курскую область, подано в Российский Красный Крест с августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Общее количество принятых обращений 7 тысяч 61. Одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых. РКК работает со всеми заявителями», — говорится в сообщении.

К настоящему времени установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1419 лицами (гражданскиt — 1098, военнослужащиt – 321). Также РКК принял 11 435 звонков для уточнения информации по поступившим сообщениями и для оказания психологической помощи.

Ранее Life.ru сообщал, что в освобождённом селе Русское Поречное обнаружили тела убитых военными ВСУ жителей. В силовых структурах отмечали, что перед расправой украинские бойцы издевались над жертвами, о чём свидетельствует характер травм. Согласно последним данным, число погибших в освобождённом селе увеличилось с семи до девяти.

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Наталья Демьянова
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