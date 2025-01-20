Немецкий генерал сделал резкое заявление о России

Мир между Россией и Германией фактически отсутствует. Об заявил генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью YouTube-каналу BR24.

«Хотя формально мы не находимся в состоянии войны, я считаю, что мир уже давно утрачен», — убеждён высокопоставленный офицер.