Немецкий генерал сделал резкое заявление о России
Немецкий генерал Бодеманн: Между Россией и Германией уже нет мира
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Мир между Россией и Германией фактически отсутствует. Об заявил генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью YouTube-каналу BR24.
«Хотя формально мы не находимся в состоянии войны, я считаю, что мир уже давно утрачен», — убеждён высокопоставленный офицер.
Генерал также подчеркнул, что геостратегическое положение Германии в центре Европы обязывает страну занимать значимую позицию в случае потенциального военного конфликта с Россией.
Ранее глава МВД Германии сделала дерзкое заявление о России. По мнению фрау Фезер, Москва якобы предпринимает «гибридные атаки» против Европы и ФРГ. Тем временем руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг забил тревогу из-за того, что в России на складах растёт объём производства боеприпасов и запасов вооружения.