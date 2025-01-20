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Регион
20 января, 12:38

Немецкий генерал сделал резкое заявление о России

Немецкий генерал Бодеманн: Между Россией и Германией уже нет мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Мир между Россией и Германией фактически отсутствует. Об заявил генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью YouTube-каналу BR24.

«Хотя формально мы не находимся в состоянии войны, я считаю, что мир уже давно утрачен», — убеждён высокопоставленный офицер.

Генерал также подчеркнул, что геостратегическое положение Германии в центре Европы обязывает страну занимать значимую позицию в случае потенциального военного конфликта с Россией.

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Ранее глава МВД Германии сделала дерзкое заявление о России. По мнению фрау Фезер, Москва якобы предпринимает «гибридные атаки» против Европы и ФРГ. Тем временем руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг забил тревогу из-за того, что в России на складах растёт объём производства боеприпасов и запасов вооружения.

Марина Фещенко
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