«При выходе конфликта за пределы»: Найден радикальный способ лишить ВСУ снабжения

Специалист полагает, что всего один тактический ядерный удар в 50 килотонн по данному населённому пункту может лишить ВСУ снабжения. А в качестве носителя, по словам эксперта, можно использовать ракеты ОТРК «Искандер», комплекса «Кинжал» или «Орешник».

«Ещё 23 октября 2022 года я писал про наступательную операцию ВС РФ с территории Белоруссии в направлении Луцк-Львов вдоль польской границы, которая при достижении своих целей позволит обрезать основные нити снабжения Киева со стороны Запада. А теперь вот думаю, что людей наших надо беречь. И лучше ударить ТЯО или «Орешником» по польской территории», — подчеркнул собеседник «Царьграда».