«При выходе конфликта за пределы»: Найден радикальный способ лишить ВСУ снабжения
Политолог Баранчик: Ядерный удар по польскому Жешуву может лишить ВСУ снабжения
Польский город Жешув является приоритетной целью для ВС РФ «при выходе конфликта за географические пределы Украины». Таким мнением поделился политолог Юрий Баранчик.
Специалист полагает, что всего один тактический ядерный удар в 50 килотонн по данному населённому пункту может лишить ВСУ снабжения. А в качестве носителя, по словам эксперта, можно использовать ракеты ОТРК «Искандер», комплекса «Кинжал» или «Орешник».
«Ещё 23 октября 2022 года я писал про наступательную операцию ВС РФ с территории Белоруссии в направлении Луцк-Львов вдоль польской границы, которая при достижении своих целей позволит обрезать основные нити снабжения Киева со стороны Запада. А теперь вот думаю, что людей наших надо беречь. И лучше ударить ТЯО или «Орешником» по польской территории», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Напомним, ранее в Германии пообещали разместить системы Patriot на границе с Украиной. Министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался о планах направить зенитные ракетные комплексы в польский город Жешув. Кроме того, в Германии забили тревогу из-за роста военного потенциала РФ.
Kandinsky 3.1 / Life.ru