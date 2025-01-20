«Определённый день»: В Киеве раскрыли, когда может наступить перемирие на Украине

Линия разделения на Украине после завершения конфликта может пройти через неожиданные территории. Такое мнение выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник. Также эксперт предположил, когда Москва и Киев могут заключить перемирие.

«9 мая, как такой определённый день», – подчеркнул Бортник на своём ютуб-канале.

В этом году 9 мая будет отмечаться 80 лет со дня великой Победы. Политолог отметил, что можно подвести определённую черту, используя символичность этой даты. Кроме того, перемирие может быть заключено и 30 апреля. Эксперт напомнил, что в этот день истечёт 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа. При этом до этого спецпредставитель новоизбранного президента США по Украине Кит Келлог отмечал, что за этот период можно будет найти пути решения для урегулирования кризиса.

Бортник назвал и третью дату — 20 апреля. Именно в этот день православные будут отмечать Пасху. Политолог отметил, что испытывает «очень-очень смешанное» чувство в ожидании возможного мира, так как получает тревожные сведения, в том числе из США.

«Те модели, которые я видел, те идеологии, которые идут сегодня, они могут провести очень неожиданную линию размежевания Востока и Запада по очень неожиданным территориям Украины», – заключил Бортник.