Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

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Регион
20 января, 16:27

Путин пообещал и дальше бороться за интересы российского народа

Смысл проведения СВО заключается в защите интересов народа России, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза.

«Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — отметил он.

Также на встрече с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта на Украине должно привести не к временной передышке, а к устойчивому миру. Также российский лидер поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по теме Украины.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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