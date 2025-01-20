Путин пообещал и дальше бороться за интересы российского народа

Смысл проведения СВО заключается в защите интересов народа России, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза.

«Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — отметил он.