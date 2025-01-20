Путин пообещал и дальше бороться за интересы российского народа
Смысл проведения СВО заключается в защите интересов народа России, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза.
«Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — отметил он.
Также на встрече с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта на Украине должно привести не к временной передышке, а к устойчивому миру. Также российский лидер поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по теме Украины.
Life.ru