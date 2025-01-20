Джо Байден покинул Вашингтон и отправился в Калифорнию
Бывший президент США Джо Байден покинул Вашингтон вместе с супругой Джилл. К вертолёту их проводили Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в компании жён. Об этом пишет Politico.
Сначала пожилой демократ посетил объединённую базу Эндрюс, где пересел на самолёт. Оттуда политик направился в Калифорнию, а именно — в Санту-Инес. Там располагается поместье миллиардера Джо Киани, у которого Байден уже останавливался ранее, напомнили в издании.
Напомним, что сегодня Трамп принёс присягу и официально стал 47-м президентом Соединённых Штатов. Американского лидера встретили в центральном зале Конгресса овациями и аплодисментами. Джо Байден по традиции оставил преемнику записку в Овальном кабинете Белого дома.
Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light