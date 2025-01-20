Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 20:20

Джо Байден покинул Вашингтон и отправился в Калифорнию

Бывший президент США Джо Байден покинул Вашингтон вместе с супругой Джилл. К вертолёту их проводили Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в компании жён. Об этом пишет Politico.

Сначала пожилой демократ посетил объединённую базу Эндрюс, где пересел на самолёт. Оттуда политик направился в Калифорнию, а именно — в Санту-Инес. Там располагается поместье миллиардера Джо Киани, у которого Байден уже останавливался ранее, напомнили в издании.

Байден последним указом на посту президента помиловал членов своей семьи
Байден последним указом на посту президента помиловал членов своей семьи

Напомним, что сегодня Трамп принёс присягу и официально стал 47-м президентом Соединённых Штатов. Американского лидера встретили в центральном зале Конгресса овациями и аплодисментами. Джо Байден по традиции оставил преемнику записку в Овальном кабинете Белого дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar