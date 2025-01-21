В казанском аэропорту сняли временные ограничения
В аэропорту Казани с 7:30 по Москве сняли временные ограничения, введённые ранее в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом рассказал у себя в Телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.
«В аэропорту Казань в 07:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — сообщил он.
Ночью 21 января несколько российских регионов подверглись атаке украинских БПЛА. Ранее в Росавиации рассказали, что в казанском аэропорту ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.
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