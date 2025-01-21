В Турции просветили Зеленского о подходе Трампа к СВО и дали мрачный совет

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Регион
21 января, 08:17

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Турецкий аналитик Санер: С приходом Трампа Киев может забыть о потерянных землях

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Турецкий политический аналитик Йигит Санер оценил подход администрации президента США Дональда Трампа в вооружённому конфликту на Украине как более реалистичный. По его оценке, Киеву во главе с Владимиром Зеленским придётся окончательно забыть о территориях, потерянных в боях с Армией России во время специальной военной операции.

«Подход новой американской администрации к конфликту будет принципиально иным. На смену стремлению продолжать войну придет намерение её прекратить. Трамп и его команда придерживаются реалистичного подхода к миру, и Киев должен забыть о потерянных территориях», — приводит слова Санера агентство РИА «Новости».

Более того, НАТО не торопится приглашать Украину вступить в свои ряды, но Киев, в свою очередь, сможет рассчитывать на поддержку со стороны альянса и европейских государств в случае успехов на поле боя.

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Ранее сообщалось, что за судьбу Украины как целостного государства переживают представители Рады. Представители украинской стороны считают, что страна вошла в зону турбулентности, не подготовив народ и армию к решению ряда вопросов и задач.

Ольга Сливченко
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