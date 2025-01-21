В Турции просветили Зеленского о подходе Трампа к СВО и дали мрачный совет

Турецкий политический аналитик Йигит Санер оценил подход администрации президента США Дональда Трампа в вооружённому конфликту на Украине как более реалистичный. По его оценке, Киеву во главе с Владимиром Зеленским придётся окончательно забыть о территориях, потерянных в боях с Армией России во время специальной военной операции.

«Подход новой американской администрации к конфликту будет принципиально иным. На смену стремлению продолжать войну придет намерение её прекратить. Трамп и его команда придерживаются реалистичного подхода к миру, и Киев должен забыть о потерянных территориях», — приводит слова Санера агентство РИА «Новости».

Более того, НАТО не торопится приглашать Украину вступить в свои ряды, но Киев, в свою очередь, сможет рассчитывать на поддержку со стороны альянса и европейских государств в случае успехов на поле боя.