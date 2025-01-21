«Запретить наследие Байдена»: Политолог раскрыл, какие указы лежат в «очереди на отмену» у Трампа

Вступивший в должность президент США Дональд Трамп хочет заблокировать не отдельные указы или инициативы своего предшественника Джо Байдена, а всё его наследие. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился политолог, член Экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов. По его словам, в ближайшее время количество отменённых указов команды Байдена будет исчисляться не десятками, а сотнями.

«Президенты США — бывший и нынешний — находятся в экзистенциальном противостоянии и пребывают по разные стороны идеологических баррикад. Байден после своего избрания также пытался зачистить наследие Трампа», — напоминает собеседник Life.ru.

По мнению Котова, теперь Трамп может отменить, в том числе, указ о помиловании членов семьи Байдена. Учитывая противостояние двух политиков и взаимные судебные преследования членов их семей, есть предположение, что Трамп может начать мстить за несколько лет, проведённых под следствием. После этого в «очереди на отмену» может оказаться вся внешняя политика, которую формировал Белый дом в последнее время.

Трамп выступает резко против расширенных мер поддержки третьих стран, участия США в организациях, где надо уплачивать членские взносы, иждивения на бюджете США со стороны различных гуманитарных проектов и программ. Всё это может оказаться в «очереди на отмену». Во внутренней политике в этой очереди находятся социальные льготы и меры поддержки для представителей нетрадиционных групп населения. В целом, мы будем наблюдать серьёзный разворот к консерватизму, а радикально-либеральные законы, несомненно, уйдут в небытие. политолог Кирилл Котов.