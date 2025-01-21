В Приморье увеличили единовременную выплату для бойцов СВО до 1,4 млн рублей

В Приморье увеличили объём выплат, на которые может рассчитывать участник спецоперации, подписавший контракт с Минобороны. По решению губернатора региона Олега Кожемяко, с 20 января её размер составляет 1 400 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского края.