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Регион
21 января, 11:15

В Приморье увеличили единовременную выплату для бойцов СВО до 1,4 млн рублей

В Приморье увеличили объём выплат, на которые может рассчитывать участник спецоперации, подписавший контракт с Минобороны. По решению губернатора региона Олега Кожемяко, с 20 января её размер составляет 1 400 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского края.

«1,4 млн рублей теперь составляет единовременная выплата в Приморье для заключивших контракт на службу c 20 января 2025 года», — рассказали в пресс-службе региона и уточнили, что ежемесячная выплата составляет от 200 000 рублей.

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Ранее сообщалось, что почти 440 тысяч добровольцев заключили контракт на службу в Армии России в 2024 году, что стало результатом эффективной работы по повышению престижности военной службы. При этом растут выплаты не только в Приморье. В Калужской области за заключение контракта с российским Минобороны полагается до 2,5 миллиона рублей. Сумма складывается из федеральной единовременной региональной и районной выплат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Владимир Озеров
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