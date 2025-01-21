Не называйте так мальчиков: Топ-5 мужских имён, пророчащих сыновьям одни только беды по жизни

Имя влияет практически на всю жизнь. Оно определяет то, как к вам будут относиться одноклассники в школе, коллеги на работе и тётушки в паспортном столе. Имена определяют характер и судьбу, а ещё от их совместимости зависит, будут ли ваши отношения с противоположным полом удачны или нет. Магия имени — серьёзная вещь, поэтому здесь мы собрали имена, которыми ни в коем случае не стоит называть мальчиков. В противном случае они вырастут в неудачников, которые до 35 лет живут с родителями.

Мужское имя Влас

Влас с древнегреческого переводится как «грубый», «простоватый» или «тупой». Фото © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

Имя Влас на первый взгляд может показаться решительным и мужественным, но это не совсем так. Дело в том, что в переводе с древнегреческого это имя означает «тупой». Подумайте, какую энергетику вы передаёте ребёнку, назвав его так. При этом Влас присутствует в православных именословах и у него даже есть покровитель, Святой Власий. Ему обычно молятся о благополучии коров и прочего домашнего скота, потому что в силу имени данный святой является покровителем сельского хозяйства. Античное общество было совсем не толерантным, поэтому слово «власиос», которое можно перевести как «тупой», «грубый» и «незатейливый», ассоциировалось тогда в основном с крестьянами.

Имя Захар

Захар с юных лет будет возмутителем спокойствия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin

Трижды подумайте, прежде чем наделять ребёнка именем Захар, пусть оно и обладает в целом позитивной энергетикой и переводится как «помнящий Яхве». Но культурные ассоциации, которые вызывает такое имя, оставляют желать лучшего. Все первым делом вспоминают Обломова и его слугу, как раз Захара. Да, это не совсем благородное имя. Кроме того, у юных Захаров чаще остальных встречаются нелицеприятные черты, и при неправильном воспитании вы получите из такого ребёнка не научного гения, а депрессивного алкоголика. Часто Захары ещё со школьной скамьи выступают в качестве возмутителей спокойствия, возможно, по причине того, что пытаются предотвратить школьную травлю из-за имени.

Мужское имя Борис

Борис у многих ассоциируется с именем для домашнего животного, а не человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Несколько лет назад на заморском сайте Reddit у россиян спросили, какие отечественные имена кажутся им самыми неприятными. В списке оказался Борис. Для многих Боря ассоциируется с именем для домашнего животного, например поросёнка, а ещё с неприятным человеком. Подумайте, какие «вайбы» будут у этого имени, когда ребёнок пойдёт в школу. Плохой нейминг может действительно разрушить человеку жизнь. Кроме того, Борисы часто увлекаются сомнительными финансовыми инициативами, например криптовалютами, причём чаще не зарабатывают, а теряют на них деньги.

Имя Игнат

Игнатом звали цареубийцу, и в принципе характер человека по имени Игнат доставляет много проблем, в первую очередь ему самому. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Игнат — тоже не лучшее имя для мальчика в 2025 году. В переводе с древнегреческого оно означает «огонь» или «поджог», что определяет многие черты характера его носителя. Игнат — это человек, который не может обратить свои негативные эмоции в шутку, поэтому они буквально сжигают его изнутри. Кроме того, Игнатом звали убийцу императора Александра II: как мы видим, у данного имени есть большой криминальный потенциал. Игнатий Гриневицкий, террорист, оборвавший жизнь освободителю крестьян, не дожил даже до 25 лет. Подумайте, хотите ли вы, чтобы ваш сын ассоциировался у людей с такими историями…

Мужское имя Тарас

Тарас переводится с древнегреческого как «смутьян» или «бунтарь», и энергетика имени будет влиять на его жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zdan Ivan

Имя Тарас в переводе с древнегреческого означает «бунтарь», «смутьян» или «беспокойный». С такой энергетикой оно точно будет создавать проблемы, причём не только для сына, но и для вас самих, так как сделать такого ребёнка послушным решительно невозможно. Тарас с детства будет отличаться девиантным поведением. Кроме того, в нашем культурном коде есть отличная ассоциация для этого имени: Тарас Бульба, который ради независимости Запорожской Сечи убил собственного сына. При этом на самом деле Тарасом звали сына греческого бога моря Посейдона, город, названный в его честь, основали ещё древние спартанцы в Италии, сейчас населённый пункт носит имя Таранто.