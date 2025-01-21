Обречена на одиночество? Почему у 42-летней Ходченковой нет ни мужа, ни детей

Психолог Станислав Самбурский высказался об одиночестве 42-летней Светланы Ходченковой, которая так и не вышла замуж после развода с коллегой Владимиром Яглычом 15 лет назад. Эксперт считает, что актриса боится «выпасть из обоймы» и лишиться карьеры, поэтому не спешит обзаводиться новым мужем и детьми.

«Светлана явно отдаёт предпочтение карьере. Выбирая между новым проектом и новым мужчиной, она, безусловно, выберет первое. Все визуальные проявления её тщательной работы с телом и лицом, как с инструментом, говорят о силе артистки и её чёткому плану реализоваться в творческой профессии», — высказался психолог в беседе с порталом «Страсти».

Эксперт также обратил внимание на внешнее преображение Ходченковой. «Очаровательная, простая и непримечательная» девушка превратилась в «дорогую, чувственную и недоступную» особу. По словам психолога, ей нужен альфа-самец, который смог бы покорить её своей силой и заботой, кому она могла бы «по-бабьи поплакаться». Но, видимо, пока на пути актрисы такие мужчины не встречаются.