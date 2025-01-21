Обречена на одиночество? Почему у 42-летней Ходченковой нет ни мужа, ни детей
Психолог Самбурский: Ходченкова не выходит замуж и не рожает детей из-за карьеры
Светлана Ходченкова. Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Психолог Станислав Самбурский высказался об одиночестве 42-летней Светланы Ходченковой, которая так и не вышла замуж после развода с коллегой Владимиром Яглычом 15 лет назад. Эксперт считает, что актриса боится «выпасть из обоймы» и лишиться карьеры, поэтому не спешит обзаводиться новым мужем и детьми.
«Светлана явно отдаёт предпочтение карьере. Выбирая между новым проектом и новым мужчиной, она, безусловно, выберет первое. Все визуальные проявления её тщательной работы с телом и лицом, как с инструментом, говорят о силе артистки и её чёткому плану реализоваться в творческой профессии», — высказался психолог в беседе с порталом «Страсти».
Эксперт также обратил внимание на внешнее преображение Ходченковой. «Очаровательная, простая и непримечательная» девушка превратилась в «дорогую, чувственную и недоступную» особу. По словам психолога, ей нужен альфа-самец, который смог бы покорить её своей силой и заботой, кому она могла бы «по-бабьи поплакаться». Но, видимо, пока на пути актрисы такие мужчины не встречаются.
Ранее Life.ru писал, что однажды Ходченкова едва не вышла повторно замуж. Её избранником стал бизнесмен Георгий Петришин. Артистка была уже с ним помолвлена, но пара распалась. Сейчас свою личную жизнь знаменитость держит в секрете, публикуя в соцсетях лишь успехи на пилоне и откровенные кадры.