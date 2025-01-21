Полураздетые подростки без штанов на камеру станцевали у храма Спаса на Крови

В Санкт-Петербурге около храма Спаса на Крови трое подростков решили хайпануть и записали видео, в котором танцуют и снимают штаны. Когда ролик начал расходиться по Сети, они удалили публикацию, но было уже поздно. Теперь на них завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ), передаёт 78.ru.

Полиция уже отыскала несовершеннолетних тиктокеров. Ими оказались 16-летний и 17-летний петербуржцы, а также 13-летний москвич. С подростками уже провели беседу правоохранители. Им грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, принудительные работы до года либо лишение свободы сроком один год.

Ранее за оскорбление чувств верующих и реабилитацию нацизма к 5,5 года тюрьмы приговорили певца Шарлота*. Он делал довольно много провокационных вещей, например на камеру сжигал паспорт гражданина РФ.