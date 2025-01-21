Московский клуб, в котором прошла «голая вечеринка» Ивлеевой, объявил о закрытии

Ночной клуб Москвы Arma (раньше назывался Mutabor), объявил о своём закрытии в апреле. Об этом сообщается на официальной странице заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Клуб продолжит работу в пространстве бывшего Mutabor до окончания сезона в апреле. Последующие события не будут привязаны к определённому пространству, место их проведения будет анонсироваться на ресурсах ARMA», — говорится в анонсе.