Московский клуб, в котором прошла «голая вечеринка» Ивлеевой, объявил о закрытии
Московский ночной клуб Arma. Обложка © Wikipedia.org / 7.83hz
Ночной клуб Москвы Arma (раньше назывался Mutabor), объявил о своём закрытии в апреле. Об этом сообщается на официальной странице заведения в соцсети «ВКонтакте».
«Клуб продолжит работу в пространстве бывшего Mutabor до окончания сезона в апреле. Последующие события не будут привязаны к определённому пространству, место их проведения будет анонсироваться на ресурсах ARMA», — говорится в анонсе.
Напомним, что клуб «Мутабор» оказался в эпицентре резонансного скандала, после того как блогер Анастасия Ивлеева в ночь на 21 декабря 2023 года провела там свою печально известную «голую вечеринку». Досталось не только организаторше, чья дальнейшая медийная карьера оказалась на грани краха, но и остальным гостям мероприятия разной степени известности. Фотографии с вечеринки попали в Сеть и вызвали резкое возмущение у россиян. По началу отгулявшие в своё удовольствие селебрити не придали общественному негодованию большого внимания, но через несколько дней поняли что дело серьёзное и начали публично извиняться. Помогло это не всем.