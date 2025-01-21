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Регион
21 января, 13:31

«Каждой пятой точке дали слово»: Депутат разнёс в щепки современные шутки для детей

Депутат Госдумы Иванов: Детей надо учить критически относиться к юмору

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал научить современных детей критически относиться к юмору. Он обратил внимание на то, что сегодня подростки смеются над примитивными и низкопробными темами, что негативно сказывается на их эмоциональном интеллекте и восприятии мира.

«Кажется, что каждой пятой точке дали слово, и если ты не поддерживаешь эту тенденцию, то рискуешь быть названым токсичным или старомодным», — высказался депутат в беседе с NEWS.ru.

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Иванов считает, что надо задуматься над шутками, которые доходят до детей. Он предложил разработать образовательную программу для родителей и педагогов, которая будет учить формировать у ребёнка здоровое чувство юмора, основанное на уважении к себе и окружающим. Это может быть цикл лекций для семейного просмотра, которые покажут, что смешными могут быть не только примитивные темы, но и умные, добрые шутки.

Ранее в Госдуме решили оградить детей от опасных видеоигр. Предлагается проверять сюжеты игр, по аналогии с фильмами, на жестокость и вырезать сцены с деструктивным контентом. Главная идея — создать безопасную и справедливую среду, где каждая игра будет способствовать развитию, а не разрушению личности.

Обложка ©

freepik/gpointstudio

Алёна Зиновьева
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