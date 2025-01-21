Вован из «Реальных пацанов» утряс с бывшей женой спор на миллион из-за общей дочки

21 января в Симоновском суде Москвы состоялось заседание, в ходе которого актёр Владимир Селиванов сумел договориться со своей экс-супругой Викторией Маркиной о месте жительства их 7-летней дочери Евы. Стороны сошлись на том, что девочке будет лучше остаться жить с мамой и продолжить общаться с отцом. Об этом в беседе с Life.ru рассказал адвокат Маркиной Иван Кормов.