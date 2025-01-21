Вован из «Реальных пацанов» утряс с бывшей женой спор на миллион из-за общей дочки
Актёр Селиванов из «Реальных пацанов» миром решил вопрос места жительства дочери
Владимир Селиванов. Обложка © VK / Владимир Селиванов
21 января в Симоновском суде Москвы состоялось заседание, в ходе которого актёр Владимир Селиванов сумел договориться со своей экс-супругой Викторией Маркиной о месте жительства их 7-летней дочери Евы. Стороны сошлись на том, что девочке будет лучше остаться жить с мамой и продолжить общаться с отцом. Об этом в беседе с Life.ru рассказал адвокат Маркиной Иван Кормов.
Адвокат о судебном разбирательстве между Селивановым и Маркиной. Видео © Life.ru
По словам юриста, Селиванов и Маркина также смогли договориться о сумме алиментов, однако называть её отказался. Он отметил, что в процессе выбора места проживания ребёнка мнение 7-летней дочки тоже учитывалось.
«Понимаете, ребёнок ещё маленький. Поэтому, конечно, судьбу ребёнка определяют родители. Как ребёнок захотел, так всё и случилось», — констатировал адвокат.
Судиться со своей бывшей женой за дочь Владимир Селиванов начал ещё осенью 2024 года. Позднее женщина решила состричь с актёра почти миллион рублей на содержание общего ребёнка. Тогда она хотела 700 тысяч в качестве алиментов и 100 тысяч на различные хобби и кружки для девочки.