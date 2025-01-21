Вирусолог заявил о начале сезона гриппа в России

Сезон гриппа, о котором пишут многие российские СМИ, только начинается. На данный момент идёт нарастание волны вирусов типа А, «родственников» того самого свиного гриппа из 2009 года. Об этом заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов.

«В прошлом году их не было, в позапрошлом они были. То есть всё через сезон повторяется», — уточнил эксперт в беседе с RT.