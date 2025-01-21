Вирусолог заявил о начале сезона гриппа в России
Академик РАН Нетёсов: Сезон гриппа в 2025 году только начинается
Сезон гриппа, о котором пишут многие российские СМИ, только начинается. На данный момент идёт нарастание волны вирусов типа А, «родственников» того самого свиного гриппа из 2009 года. Об этом заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов.
«В прошлом году их не было, в позапрошлом они были. То есть всё через сезон повторяется», — уточнил эксперт в беседе с RT.
По словам академика, болезнь не представляет серьёзной опасности для большинства людей. Однако всё равно надо быть осторожными. Риск тяжёлого течения гриппа особенно высок у маленьких детей и пенсионеров, а также россиян с диабетом, пересаженными органами и хроническими недугами.
Врачи отмечают, что если не лечить грипп, то можно даже умереть из-за пневмонии, острой дыхательной недостаточности и воспаления внутренних органов. При этом важно не заниматься самолечением, а идти сразу к терапевту на приём. В течение всей болезни надо сохранять постельный режим, на восстановление требуется не менее двух недель.