Сахалинец вернулся с СВО и открыл столярную мастерскую
Фото © Евгений Коньков / Sakh.online
Участник специальной военной операции из Южно-Сахалинска открыл свой бизнес при поддержке центра занятости населения. Сначала Роман Корчагин сам обратился за помощью в поиске работы, но долго не мог найти подходящие вакансии. Специалисты предложили мужчине пройти тест на предпринимательские способности, который он успешно сдал.
После этого Роман защитил свой бизнес-план и получил единовременную финансовую помощь, которую использовал для приобретения оборудования и материалов для своего дела. В результате мужчина запустил мастерскую по производству деревянной мебели и аксессуаров.
«Я всегда мечтал заниматься своим делом дома. У меня есть любовь к дереву, и эта идея давно меня вдохновляла. Люди охотно покупают изделия на память и сувениры. Лучшая работа — это хобби», — поделился Роман в беседе с нашими коллегами из Sakh.online.
Роман Корчагин демобилизовался по состоянию здоровья. Получив компенсацию в размере 128 тысяч рублей, он приобрёл станок. Теперь бывший участник СВО создает различные деревянные изделия, включая фигурки животных и другие предметы. Его мастерская расположена в доме, где он организовал специальное рабочее пространство, а в этом деле ему помогает жена.
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