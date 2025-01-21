Сахалинец вернулся с СВО и открыл столярную мастерскую

Участник специальной военной операции из Южно-Сахалинска открыл свой бизнес при поддержке центра занятости населения. Сначала Роман Корчагин сам обратился за помощью в поиске работы, но долго не мог найти подходящие вакансии. Специалисты предложили мужчине пройти тест на предпринимательские способности, который он успешно сдал.

После этого Роман защитил свой бизнес-план и получил единовременную финансовую помощь, которую использовал для приобретения оборудования и материалов для своего дела. В результате мужчина запустил мастерскую по производству деревянной мебели и аксессуаров.

«Я всегда мечтал заниматься своим делом дома. У меня есть любовь к дереву, и эта идея давно меня вдохновляла. Люди охотно покупают изделия на память и сувениры. Лучшая работа — это хобби», — поделился Роман в беседе с нашими коллегами из Sakh.online.