Жена Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение гражданства России
Линдси Миллс и Эдвард Сноуден. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /lindsey_millsy
Линдси Миллс, жена бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, подала заявление на получение российского гражданства. Об этом 21 января сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.
«Она проживает в России более пяти лет, поэтому были поданы необходимые документы для получения гражданства», — пояснил он в интервью ТАСС.
Кучерена также отметил, что у Миллс не должно возникнуть проблем с процессом, так как она соблюдает законы страны.
В декабре 2022 года Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Москва предоставила экс-сотруднику АНБ политическое убежище при условии прекращения его действий против Вашингтона. В США ему грозит до 30 лет тюремного заключения за то, что в июне 2013 года он передал СМИ информацию о программах слежки, осуществляемых американскими и британскими спецслужбами в Интернете.