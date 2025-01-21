Жена Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение гражданства России

Линдси Миллс, жена бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, подала заявление на получение российского гражданства. Об этом 21 января сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

«Она проживает в России более пяти лет, поэтому были поданы необходимые документы для получения гражданства», — пояснил он в интервью ТАСС.

Кучерена также отметил, что у Миллс не должно возникнуть проблем с процессом, так как она соблюдает законы страны.