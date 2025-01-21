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Регион
21 января, 16:03

Жена Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение гражданства России

Линдси Миллс и Эдвард Сноуден. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /lindsey_millsy

Линдси Миллс и Эдвард Сноуден. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /lindsey_millsy

Линдси Миллс, жена бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, подала заявление на получение российского гражданства. Об этом 21 января сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

«Она проживает в России более пяти лет, поэтому были поданы необходимые документы для получения гражданства», — пояснил он в интервью ТАСС.

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Кучерена также отметил, что у Миллс не должно возникнуть проблем с процессом, так как она соблюдает законы страны.

В декабре 2022 года Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Москва предоставила экс-сотруднику АНБ политическое убежище при условии прекращения его действий против Вашингтона. В США ему грозит до 30 лет тюремного заключения за то, что в июне 2013 года он передал СМИ информацию о программах слежки, осуществляемых американскими и британскими спецслужбами в Интернете.

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Марина Фещенко
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