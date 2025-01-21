Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 18:47
3086

В Киеве прогремели взрывы

На фоне воздушной тревоги в Киеве слышны взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о ситуации на левом и правом берегу города.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Киеве и областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской.

Сводки СВО. ВС РФ освободили Новоегоровку, ВСУ бегут из Великой Новосёлки, в Киеве заговорили о капитуляции, 21 января
Сводки СВО. ВС РФ освободили Новоегоровку, ВСУ бегут из Великой Новосёлки, в Киеве заговорили о капитуляции, 21 января

Ранее Life.ru рассказывал, что за сутки украинская армия потеряла более 270 солдат в боях в Курской области. Российские войска уничтожили танк Abrams и БМП Bradley противника. С начала СВО до середины января 2025 года российские военные уничтожили свыше 41 тысячи беспилотников из арсенала украинских сил.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ siete_vidas

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar