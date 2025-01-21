В Киеве прогремели взрывы
На фоне воздушной тревоги в Киеве слышны взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о ситуации на левом и правом берегу города.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Киеве и областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской.
Ранее Life.ru рассказывал, что за сутки украинская армия потеряла более 270 солдат в боях в Курской области. Российские войска уничтожили танк Abrams и БМП Bradley противника. С начала СВО до середины января 2025 года российские военные уничтожили свыше 41 тысячи беспилотников из арсенала украинских сил.
Shutterstock / FOTODOM/ siete_vidas