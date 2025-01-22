Бывший военный родом из Нижегородской области рассказал, как принял решение не давать присягу Украине и переехал в Россию. А сын 54-летнего экс-прапорщика стал тренером азовцев*. Историю бывшего военного опубликовал RT.

В конце 1980-х Сергея направили служить во Львовскую область, к 1995-му он дослужился до прапорщика.

«Однажды приехал начальник Сумского погранотряда. Предложил мне принять присягу Украине. Я отказался, поскольку не мог предать Россию. Мои деды сражались против трезубца. Как же я мог ему присягнуть?» — объясняет Сергей.

Руководство дало ему один день на выезд из Украины. Так он вместе с женой и грудным ребёнком оказался в России. Позднее его жена с сыном вернулись обратно на Украину.

«Я общался с сыном только по телефону до 2014 года. В свои 19 лет он сказал, что наш президент такой-сякой, якобы хочет захватить Украину. Дима занимался самбо — возможно, там его и убедили. Сообщил, что тренирует азовцев*, и попросил не звонить, так как за разговоры с русскими его не похвалят. Я ответил: «Значит, у меня больше нет сына, я потерял тебя!» Было очень больно, обвинял себя», — вспоминает Сергей.

Ранее стало известно, что Британия пригласила на заседание СБ ООН неонациста из «Азова»* с татуировками СС. Это несмотря на то, что эсэсовцы причастны к убийству британских военнопленных в 1940 году.