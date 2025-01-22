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22 января, 02:39

Рейс с застрявшими на сутки в Гаване российскими туристами вылетел в Москву

Из аэропорта Гаваны вылетел задержанный ранее самолёт с российскими туристами. Об этом сообщили в пресс-центре авиакомпании «Россия».

Изначально рейс FV6850 из Гаваны в Москву был запланирован на 17:00 мск 20 января (9:00 по местному времени), однако его отложили почти на сутки. По словам представителей авиакомпании, задержка произошла из-за совокупности разных причин: изначально из-за технического дефекта, а после по причине необходимости обеспечения отдыха экипажа и ожидания загрузки питания, которое аэропорт не мог своевременно обеспечить. Тогда отправления ожидали 328 пассажиров. Им, как положено по закону, предоставили трансфер и разместили в отеле.

«Рейс FV6850 Гавана – Москва вылетел 22 января в 00:24 по московскому времени», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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Ранее Life.ru сообщал, что россияне начали массово отменять поездки в Турцию. Это объясняется удорожанием отдыха и падением рубля. В связи с этим более доступный Египет становится популярнее среди туристов из России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ pio3

Лия Мурадьян
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