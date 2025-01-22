Силы ПВО ликвидировали за ночь восемь дронов в трёх регионах России
Средства противовоздушной обороны сработали ночью в трёх регионах России, ликвидировав восемь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шесть дронов было сбито над Ростовской областью, по одному — над Курской и Воронежской областями.
Напомним, атака на Ростовскую область началась в 21:30 мск 21 января. Тогда за 45 минут было ликвидировано девять беспилотников. Часть из них сбили в районе Каменск-Шахтинского. За ночь число сбитых БПЛА выросло до 15.
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