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Регион
22 января, 04:14

Силы ПВО ликвидировали за ночь восемь дронов в трёх регионах России

Средства противовоздушной обороны сработали ночью в трёх регионах России, ликвидировав восемь беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шесть дронов было сбито над Ростовской областью, по одному — над Курской и Воронежской областями.

Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Напомним, атака на Ростовскую область началась в 21:30 мск 21 января. Тогда за 45 минут было ликвидировано девять беспилотников. Часть из них сбили в районе Каменск-Шахтинского. За ночь число сбитых БПЛА выросло до 15.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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