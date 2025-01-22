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22 января, 04:40

Тайский полицейский открыл стрельбу по россиянке, которая угрожала ему ножом

Россиянка угрожает ножом тайскому полицейскому. Обложка © khaophuket.com

Россиянка угрожает ножом тайскому полицейскому. Обложка © khaophuket.com

На тайском острове Пхукет полицейский открыл огонь по россиянке, угрожавшей ему ножом. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл 21 января в районе пляжа Най-янг. 56-летняя Марина Рябова привлекла внимание местных жителей своим необычным поведением: она сначала выкрикивала бессмысленные фразы, а затем попыталась незаконно проникнуть на частную виллу.

Очевидцы вызвали полицию, которая попыталась установить контакт с женщиной, но она схватила кухонный нож из бара The Eyeball и начала угрожать. Полицейские оцепили территорию и вызвали переводчика для переговоров. Когда они попытались её остановить, она прижала нож к животу. Тайский полицейский выстрелил ей в руку резиновыми пулями, после чего женщина уронила холодное оружие и была задержана. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Марину доставили в больницу Таланг для обследования, а после того, как она пришла в себя, полицейские устроили ей допрос.

Россиянка угрожает ножом тайскому полицейскому. Обложка © khaophuket.com

Россиянка угрожает ножом тайскому полицейскому. Обложка © khaophuket.com

Известно, что в Таиланд она приехала на фестиваль электронной музыки EDC Thai 2025, где, вероятно, и употребила вещества. Ведётся расследование.

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Ранее Life.ru сообщал, что сотрудника городской администрации Владивостока Константина Клюева могла убить и ограбить трансгендерная* проститутка во время отпуска в Паттайе. Напомним, о смерти Клюева стало известно 14 января.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Артём Гапоненко
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