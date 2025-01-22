Тайский полицейский открыл стрельбу по россиянке, которая угрожала ему ножом

Очевидцы вызвали полицию, которая попыталась установить контакт с женщиной, но она схватила кухонный нож из бара The Eyeball и начала угрожать. Полицейские оцепили территорию и вызвали переводчика для переговоров. Когда они попытались её остановить, она прижала нож к животу. Тайский полицейский выстрелил ей в руку резиновыми пулями, после чего женщина уронила холодное оружие и была задержана. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Марину доставили в больницу Таланг для обследования, а после того, как она пришла в себя, полицейские устроили ей допрос.