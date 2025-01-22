В зону СВО поставили первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом
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В зону специальной военной операции были направлены первые 3000 дронов-камикадзе под названием «Микроб», оснащённых искусственным интеллектом. Об этом сообщил разработчик и представитель «Народного фронта» Александр Грязнов.
«Наш дрон имеет искусственный интеллект и систему донаведения, что позволяет ему самостоятельно следовать за целью после её захвата оператором, вне зависимости от маневров противника», — отметил он в беседе с нашими коллегами из ТАСС.
Грязнов подчеркнул, что новый дрон демонстрирует отличные динамические характеристики, способен развивать высокую скорость и выдерживать перегрузки. Он добавил, что лишь одно подразделение, использующее это новое оборудование, смогло уничтожить технику противника на сумму, значительно превышающую стоимость всех трёх тысяч дронов.
Дроны-камикадзе, также известные как ударные дроны или дроны-самоубийцы, представляют собой беспилотные летательные аппараты, которые предназначены для выполнения атакующих операций. Они могут быть оснащены взрывчатыми веществами и управляться дистанционно или действовать автономно, следуя заранее заданным алгоритмам.
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