В зону СВО поставили первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом

В зону специальной военной операции были направлены первые 3000 дронов-камикадзе под названием «Микроб», оснащённых искусственным интеллектом. Об этом сообщил разработчик и представитель «Народного фронта» Александр Грязнов.

«Наш дрон имеет искусственный интеллект и систему донаведения, что позволяет ему самостоятельно следовать за целью после её захвата оператором, вне зависимости от маневров противника», — отметил он в беседе с нашими коллегами из ТАСС.

Грязнов подчеркнул, что новый дрон демонстрирует отличные динамические характеристики, способен развивать высокую скорость и выдерживать перегрузки. Он добавил, что лишь одно подразделение, использующее это новое оборудование, смогло уничтожить технику противника на сумму, значительно превышающую стоимость всех трёх тысяч дронов.

Дроны-камикадзе, также известные как ударные дроны или дроны-самоубийцы, представляют собой беспилотные летательные аппараты, которые предназначены для выполнения атакующих операций. Они могут быть оснащены взрывчатыми веществами и управляться дистанционно или действовать автономно, следуя заранее заданным алгоритмам.