Дроны на втором месте: Названо самое массовое оружие в зоне украинского конфликта
Полковник Матвийчук: Стрелковое оружие является самым массовым в зоне СВО
Самым массовым оружием в зоне украинского конфликта остаётся стрелковое. Это автоматы, пулемёты и снайперские винтовки, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. На второе место он поставил беспилотники.
«Они [беспилотники] вошли в обиход и наших войск, и войск противника. На третьем месте идёт артиллерия», — добавил эксперт в беседе с «Лентой.ру».
Он также рассказал об эволюции в военном деле. По его словам, раньше боевые действия в основном велись на земле, но с появлением беспилотников они начали смещаться в сторону воздуха. Матвийчук назвал БПЛА смертельным оружием, которое способно уничтожить всё вокруг: технику, вооружения и личный состав противника.
Ранее Life.ru рассказывал об инновационном оружии российской армии, благодаря которому наконец-то удалось остановить работу завода «Мотор Сич» в Запорожье. Известно, что ВС РФ били по бывшему советскому гиганту авиационными боеприпасами типа кассетных бомб, которые могут лететь на расстояние до 80 км в зависимости от высоты сброса. Они оснащены универсальными модулями планирования и коррекции — УМПК. Защититься от таких бомб сегодня практически невозможно.
VK / Минобороны России