Дроны на втором месте: Названо самое массовое оружие в зоне украинского конфликта

Самым массовым оружием в зоне украинского конфликта остаётся стрелковое. Это автоматы, пулемёты и снайперские винтовки, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. На второе место он поставил беспилотники.

«Они [беспилотники] вошли в обиход и наших войск, и войск противника. На третьем месте идёт артиллерия», — добавил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Он также рассказал об эволюции в военном деле. По его словам, раньше боевые действия в основном велись на земле, но с появлением беспилотников они начали смещаться в сторону воздуха. Матвийчук назвал БПЛА смертельным оружием, которое способно уничтожить всё вокруг: технику, вооружения и личный состав противника.